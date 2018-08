SSC NAPLES Ghoulam reprendra le travail collectif dans six semaines

Le défenseur international algérien Naples (Serie A italienne de football) Faouzi Ghoulam, éloigné des terrains depuis le 1er novembre 2017 pour cause de blessure, devrait reprendre l'entraînement collectif dans six semaines, croit savoir le médecin-chef du club napolitain, Alfonso De Nicola. «Ghoulam va très bien, il doit maintenant retrouver la condition athlétique.

Le docteur Mariani qui l'a examiné l'a très bien trouvé, il peut intensifier son programme de récupération, si nous voulons, nous pouvons vérifier à nouveau le mois prochain et donner le feu vert à l'entraîneur pour l'utiliser. Bien sûr, le garçon a besoin de trouver la condition sportive optimale. Il aura besoin de six semaines pour retrouver le travail avec le groupe», a-t-il indiqué, dont les propos ont été repris par Sky Sports Italia.

L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne (France) a été examiné jeudi à la clinique Villa Stuart de Rome par le professeur Pier Paolo Mariani. Le latéral gauche des Verts avait été victime d'une rupture du ligament croisé le 1er novembre 2017 lors de la réception de Manchester City (2-4) en Ligue des cham-

pions. Il allait retrouver la compétition en février dernier face aux Allemands du RB Leipzig en Europa league, avant de contracter une fracture transversale de la rotule droite, nécessitant une nouvelle intervention à la clinique Villa Stuart de Rome. Ghoulam (27 ans) considéré comme l'une des pièces maîtresses du Napoli, avait été stoppé net dans son élan par cette grave blessure, alors qu'il était convoité par plusieurs clubs européens à l'image du Paris SG (France) ou encore Manchester United (Angleterre).



Leicester City

Première apparition de Ghezzal

Pour le premier match de la saison en Premier League face à Manchester United, l'entraîneur de Leicester City, Claude Puel, a décidé de convoquer son nouveau joueur algérien, Rachid Ghezzzal. Le transfuge de l'AS Monaco a débuté sur le banc avant de faire son apparition à l'heure de jeu. Il a essayé de donner un plus à son équipe, mais il n'a rien pu faire face à une très solide défense, malgré une occasion à la 83' après un dégagement raté du portier espagnol David De Gea. Score final (2-1) pour Manchester United et une première défaite de Leicester qui a, malgré tout, montré un beau visage pendant cette rencontre.