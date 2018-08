TOUR DU RWANDA DE CYCLISME 4e place pour Azzedine Lagab

Le cycliste algérien, Azzedine Lagab, a pris la 4e place de la 6e étape du Tour du Rwanda, disputée ce vendredi entre Rubavu et Kinigi (108.5k) et remportée par l'Ethiopien Bereket Desalegn Temalew. Grâce à sa prestation du jour, le pensionnaire du GS Pétroliers a fait une bonne opération au classement général. Alors qu'il comptait plus de 3 minutes de retard sur le Rwandais Samuel Mugisha (Dimension Data for Qhubeka), Lagab, vainqueur du dernier Tour d'Algérie remonte à la 4e position et réduit son retard à seulement 43 secondes, et ce, à deux courses avant le terme de cette édition 2018 du Tour du Rwanda. Premier à avoir endossé le maillot jaune de leader, Lagab peut toujours prétendre au sacre final à condition de bien négocier la 7e et avant-dernière étape prévue ce samedi. Les participants s'élanceront à partir de la ville de Musanze pour rejoindre Kigali sur un périple de 107 kilomètres.