TOURNOI DE L'UNAF L'Algérie débutera face au Maroc

La sélection algérienne des U17 entamera le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie face à son homologue marocaine le 20 août prochain au stade olympique de Sousse (Tunisie), selon le programme publié par la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site Web. Le tournoi, prévu du 20 au 28 août en Tunisie, sera disputé dans les villes de Sousse et Monastir. Le premier à l'issue de la compétition se qualifiera pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue en 2019 en Tanzanie. Lors de la seconde journée, l'Algérie affrontera la Tunisie au stade de Monastir le 24 août, avant de croiser le fer avec la Libye à Sousse le 28 du même mois pour le compte de la 3e et dernière journée. Les U17 algériens ont effectué plusieurs stages de préparation au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) ponctués par des rencontres amicales, ce qui a permis à Sofiane Boudjella de stabiliser son effectif et de travailler le volet technico-tactique. «Nous avons eu 7 micro-cycles de préparation et les joueurs ont bien répondu à nos attentes. Nous n'avons enregistré aucune blessure, Dieu merci! Je pense que nous sommes prêts pour le tournoi», s'est réjoui le technicien des Verts dans une déclaration au site Web de l'instance fédérale. La sélection nationale se rendra le 16 août en Tunisie.