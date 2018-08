IL ENTAME UNE NOUVELLE AVENTURE AVEC FENERBAHCE Slimani refuse d'abdiquer

Par Mohamed BENHAMLA -

Depuis l'ouverture du mercato estival en Europe, il ne passe pas un jour sans que Islam Slimani soit annoncé dans un club. de West Ham, au FC Valence, puis

l'O Marseille, le Sporting CP et finalement chez les Saoudiens d'Al-Hillal.

Le buteur algérien a fini par rebondir en Turquie, plus précisément chez Fenerbahce. Hier soir, il devait s'engager avec le club en question sous forme de prêt en provenance de Leicester City, pour une année sans option d'achat. Une nouvelle aventure entamée, ainsi, pour le joueur qui sort d'une saison des plus compliquées avec les Foxes puis avec Newcastle, avec lequel il a joué sous forme de prêt lors des six derniers mois de la saison. Le montant de cette transaction n'a pas été dévoilé par les Anglais ni même par les Turcs, mais le plus important est que Slimani est parvenu à trouver un point de chute à la hauteur de ses ambitions.

Maintenant, tous ces déboires font partie du passé et Slimani se projette vers l'avenir avec cette nouvelle page ouverte. Avec Fenerbahce, c'est un nouveau challenge, dans un nouveau championnat et avec de nouvelles motivations. Slimani veut - et doit - surtout prouver à ses détracteurs qu'il est encore apte à jouer au plus haut niveau, mais aussi à figurer dans les prochains plans du nouveau sélectionneur national, Djamel Belmadi. Ce dernier compte sur lui, certes, mais le joueur doit le lui prouver en enchaînant les performances sous ses nouvelles couleurs. L'ancien, buteur du CRB ambitionne, surtout, de faire partie de la prochaine liste de Belmadi pour le match de Banjul, au début du mois prochain, face à la Gambie en éliminatoires de la CAN-2019. Il veut prouver qu'il n'est pas encore terminé, comme veulent le faire croire ses détracteurs, et prendre part au prochain tournoi continental au Cameroun et pourquoi pas au Mondial du Qatar. D'énormes défis attendent, ainsi, l'enfant de l'ex-Guyotville (actuellement Aïn-Benian). Ceux qui le connaissent assez bien savent qu'il a toutes les capacités, techniques et mentales, pour y parvenir. Dans l'une de ses anciennes déclarations, et à une réponse sur la campagne qui était lancée contre lui après la CAN du Gabon en 2017, Slimani avait déclaré que les critiques le poussent toujours à redoubler d'efforts pour aller de l'avant et répondre sur le terrain. Actuellement, l'heure de vérité a sonné pour lui afin joindre la parole à l'acte.