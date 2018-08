LA SITUATION VA DE MAL EN PIS RC Kouba: un club en voie de disparition?

Par Mohamed BENHAMLA -

Un passé glorieux et un avenir incertain

Depuis l'intersaison, la situation au niveau du RC Kouba va de mal en pis. Les Vert et Blanc touchent les fins fonds de la médiocrité, et ce qui s'est passé vendredi en est la parfaite illustration.

Pour non-paiement des dettes d'anciens joueurs et entraîneurs, le club de la capitale n'a pu retirer les licences de ses nouvelles recrues. Du coup, ces dernières n'étaient pas qualifiées pour prendre part au match de la première journée de Ligue 2 face à l'A Boussâada. Ce match a été disputé, donc, avec un effectif composé majoritairement de joueurs issus de la catégorie réserve, avec quelques éléments de l'équipe senior de la saison dernière. Résultat des courses: une cuisante défaite (5-0) dans un match à un seul sens et où la caution aurait pu être encore plus lourde. Et puisque la catégorie réserve a été vidée de ses joueurs pour l'occasion, elle n'a pu prendre part au match face à son homologue de l'ABS, le jour-même, en match d'ouverture de celui des seniors. Avec ce forfait, elle perd son match sur tapis vert (3-0) avec une défalcation de trois points. Cette situation dans laquelle se trouve le Raed n'est pas venue par hasard. Ses fervents supporters s'y attendaient, en raison d'une gestion anarchique des affaires du club depuis plusieurs saisons déjà. Cette saison, et au début de la préparation, l'équipe a enregistré une grosse saignée, des entraînements entamés très en retard et un recrutement non étudié. Tout cela vient s'ajouter à la non-homologation du stade Benheddad, où les travaux sont à l'arrêt.

La préparation de cette nouvelle saison a débuté avec le coach Younès Ifticène, qui a fini par jeter l'éponge au bout de quelques séances. Et ce, en raison de l'incident qui s'est produit dans un hôtel à Alger où l'équipe devait entamer un stage bloqué. Les joueurs n'ont pu rejoindre l'hôtel en raison d'une non-réservation. Son successeur, Sid Ahmed Slimani, s'est retrouvé dans une situation encore pire. Son équipe a rejoint le même hôtel, mais fini par être chassée pour... non-paiement.

L'ancien entraîneur de l'O Médéa ne risque pas de faire long feu dans ces conditions pour emboîter le pas à son collègue.

Vendredi, et au retour de l'équipe de son déplacement à Boussaâda, elle s'est retrouvée livrée à elle-même, apprend-on de la part d'un des joueurs ayant pris part à cette rencontre. Ce dernier fait savoir que les dirigeants ont brillé par leur absence et les éléments habitant en dehors d'Alger se retrouvaient à la rue. Ceci, avant qu'il y ait intervention d'un supporter, lequel a pris en charge l'hébergement de ces joueurs pendant cette semaine en attendant que les responsables bougent.

Le club qui a enfanté les Boualem Amirouche, Salah Assad, les frères Aït Cheggou, Hocine Boumaraf, Mehdi Cerbah et tant d'autres talents se trouve, actuellement, devant l'énorme risque de déclarer forfait pour le reste de la saison. A qui la faute?

Les supporters accusent les dirigeants qui se sont succédé à la tête du club ces dernières années ainsi que les autorités locales, qui, disent-ils, l'ont abandonné. En attendant que les choses bougent dans le bon sens, le risque demeure toujours là, et les inconditionnels du Raed croisent les doigts.