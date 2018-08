USMA ET MCA SOUS L'EFFET DE LA FATIGUE AVANT D'ENTAMER LE CHAMPIONNAT Du pain sur la planche pour Casoni et Froger

Par Saïd MEKKI -

Difficile sera la mission du Mouloudia

L'un des aspects les plus importants pour assurer un bon match est d'avoir des joueurs prêts physiquement.

Venant juste de revenir à Alger après leur déplacement respectif en Irak et au Bahreïn, l'USM Alger et le MC Alger ne débuteront pas le nouveau championnat dans de bonnes conditions. L'un des aspects les plus importants pour assurer un bon match est d'avoir des joueurs prêts physiquement. Mais, il se trouve que l'USMA a rejoint Alger avant-hier après un long périple qui a duré 24 heures.

Le coach Froger a donné rendez-vous à ses joueurs hier pour la reprise des entraînements afin de préparer leur premier match de la nouvelle saison 2018-2019 face au DRB Tadjenanet, mardi prochain au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Un travail important attend donc le préparateur physique des Rouge et Noir afin de remettre les joueurs d'aplomb.

Le staff technique a déjà pris ses dispositions en programmant un travail de récupération basé sur la remise en forme et, donc, la récupération. Il y aurait, ainsi, moins de charge et d'intensité lors des entraînements pour que les joueurs puissent d'abord garder le rythme de la compétition, et ensuite pour ne pas trop se fatiguer. Ayant retrouvé leur efficacité en attaque, les Rouge et Noir aborderont donc cette premier rencontre du championnat avec le moral gonflé à bloc puisque revenant d'Irak avec une belle victoire contre la force aérienne irakienne pour le compte du match aller des 32es de finale de la Coupe arabe des clubs. Pour Mahious, «le match contre le DRBT s'annonce très difficile, mais nous devons bien réagir pour ne pas se faire piéger». «En tous les cas, nous n'allons pas décevoir nos supporters», a-t-il promis. Et c'est justement ce qu'ils demandent. Pas plus. Du côté du MCA, la situation est un peu plus compliquée, car l'équipe n'est revenue qu'hier et doit, donc, préparer son match contre le Paradou prévu lundi, sauf changement de dernière minute de la part de la Ligue de football professionnel. Le directeur général sportif, Kamel Kaci-Saïd a refusé de jouer le match au lendemain de l'arrivée de l'équipe du Bahreïn où elle est revenue avec une victoire contre Al-Riffa en Coupe arabe. La LFP a fini par accepter de reporter le match pour lundi et le président Medouar a été catégorique: «On ne changera plus la programmation.» Ce qui veut dire que les Vert et Rouge doivent jouer leur match ce lundi. D'ailleurs le coach Casoni l'a si bien dit en ces termes: «En dépit du fait que la programmation n'arrange pas l'équipe, on n'a pas le choix. Si on doit jouer le 13 alors on le fera, même si on a un autre match important juste après au Maroc.»

Il est vrai que les Mouloudéens n'auront pas de répit puisque juste après le match contre le Paradou AC, ils devront quitter Alger pour le Maroc afin de préparer leur prochain match de la Ligue des champions contre le club marocain Difaâ Hassani. Pour le moment, place à la concentration sur le match de championnat contre le Paradou.



Match avancé

Le CSC accroché par le NAHD

Dans le match inaugural du championnat de Ligue 1, le champion d'Algérie en titre, le CS Constantine, recevait dans la soirée du vendredi, le NA Hussein-Dey au stade Chahid-Hamlaoui. Les deux équipes n'ont pu se départager et se sont quittées sur un score de parité (1-1). Les locaux étaient les premiers à ouvrir la marque paér l'intermédiaire de Keddour Beldjilali à la 80', avant que Noufel Khacef ne parvienne à remettre les pendules à l'heure dans le temps additionnel (90'+4). Les autres rencontres de cette première journée se jouaient hier, à l'exception de MCA - PAC et USMA -DRBT, retardés, respectivement, au lundi et mardi prochains.