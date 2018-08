CHAMPIONSHIP Débuts en fanfare de Soudani

Pour le compte de la troisième journée de Championship (deuxième division anglaise), Nottingham Forest accueillait Reading dans une rencontre qui a débuté avec la titularisation de Guedioura et la présence de Soudani sur le banc. Ce dernier a dû attendre la 50' pour faire son apparition alors que le score était vierge. 18 minutes plus tard, Soudani a réussi à inscrire l'unique but de la partie offrant une précieuse victoire aux siens, qui totalisent 7 points après trois matchs disputés.