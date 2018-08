ESPAGNE Piqué dit bien stop

Comme pressenti avant la Coupe du monde 2018, le défenseur central du FC Barcelone Gérard Piqué (31 ans, 102 sélections et 5 buts) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L'Espagnol a officialisé cette nouvelle ce samedi à l'occasion d'une conférence de presse. «J'ai parlé avec Luis Enrique (le nouveau sélectionneur de la Roja, ndlr) il y a une ou deux semaines. Je lui ai dit que ma décision était prise et réfléchie. J'ai vécu une belle aventure avec les victoires à l'Euro et au Mondial. Mais je vais désormais me concentrer sur le FC Barcelone», a assuré Piqué. Le dernier match de l'Ibère avec la Roja restera donc cette élimination face à la Russie (1-1, 4-3 t.a.b.) lors des 8es de finale du Mondial 2018.