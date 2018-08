JUVENTUS Les objectifs de Ronaldo

Nouvelle star de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo (33 ans) est impatient de faire ses débuts avec la Vieille Dame. L'attaquant portugais, qui sort de 9 superbes saisons avec le Real Madrid, entend bien continuer sur sa lancée en Italie. «Je veux essayer d'améliorer davantage l'équipe autant que possible. Ce sera ma tâche. Je vais essayer de profiter du moment autant que possible et de rendre la Juventus plus forte pendant mon séjour ici. Mon objectif est d'être en forme, d'aider l'équipe, de remporter des trophées, ce que je me suis fixé aussi sur le plan individuelé», a expliqué le quintuple Ballon d'or dans des propos relayés par la chaîne officielle du club piémontais. «J'ai joué de nombreuses années à Manchester. J'ai joué pendant de nombreuses années au Real Madrid et maintenant une nouvelle aventure commence, je veux continuer comme ça, je ne veux pas changer quoi que ce soit dans la façon dont je travaille, dans mon éthique, j'essaie d'être constant pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs», a poursuivi CR7. Les fans bianconeri peuvent se frotter les mains!