LIGUE 2 - 1ÈRE JOURNÉE L'ASO et la JSMB rassurent d'entrée

L'ASO Chlef et la JSM Béjaïa ont bien entamé la nouvelle saison de la Ligue 2 Mobilis de football 2018-2019, en s'imposant respectivement à domicile face à l'ASM Oran (2-1) et au RC Relizane (1-0), en clôture de la 1ère journée de la compétition disputée samedi.

Les Chélifiens qui auraient pu accéder en Ligue 1 la saison dernière, ont assuré l'essentiel en l'emportant grâce à Melika (19e) et Kaddou Chérif (85e). Les Oranais ont marqué leur unique réalisation par l'entremise de Khalfallah (54e). La JSM Béjaïa, dirigée sur le banc par Mustapha Biskri, n'a pas raté l'occasion d'engranger les trois premiers points de la saison.

Belgherbi a libéré les siens peu avant la mi-temps (45e), au moment où les locaux ont sué pour préserver leur maigre avantage jusqu'au sifflet final. Rappelons que l'entraîneur du RC Relizane Chérif Hadjar a été expulsé à l'heure de jeu.

En ouverture de cette journée inaugurale vendredi, l'exploit a été réalisé par les nouveaux promus, l'USM Annaba et l'ES Mostaganem, vainqueurs hors de leurs bases respectivement devant l'US Biskra et la JSM Skikda sur le même score (1-0) alors que l'A.

Boussaâda euphorique, prend la tête du classement au goal-average, grâce à sa large victoire devant le RC Kouba (5-0). Deux matchs se sont terminés sur un score vierge: USM Blida-WA Tlemcen et MC Saïda-MC El-Eulma. Blidéens et Saïdis doivent certainement regretter les deux points perdus à domicile, et qui pourraient peser lourds dans la balance au moment du décompte final. La

2e journée de la Ligue 2 se jouera le week-end du 17 et 18 août.



Résultats

USM Harrach 1 - NC Magra 1

JSM Skikda 0- ESMostaganem 1

MC Saïda 0 - MC El-Eulma 0

USM Blida 0 - WA Tlemcen 0

US Biskra 0 - USM Annaba 1

A Boussaâda 5 - RC Kouba 0

JSM Béjaïa 1 - RC Relizane 0

ASO Chlef 2 - ASM Oran 1