LILLE OSC Benzia passeur face à Rennes

L'international algérien, Yassine Benzia, a participé à la victoire de son équipe (3-1) face à Rennes, samedi, lors de la première journée de Ligue 1 française. Le joueur de 23 ans a beaucoup travaillé pour le compartiment offensif des Lillois, il a offert une passe décisive à son coéquipier Pépé à la 54' pour le (2-1). A la fin de la rencontre, il a déclaré: «C'est bien d'avoir gagné ce premier match, c'est positif. On a mis de l'intensité dans ce match, même si on a eu un peu de mal au début. Nous avons bien réagi après l'ouverture du score rennaise. Globalement, nous avons fait un match plein. On voulait gagner ce premier match à domicile devant nos supporters».