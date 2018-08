OGC NICE Malgré la défaite, Attal n'a pas déçu

Pour le compte de la première journée de Ligue 1 française, Patrick Viera a décidé de faire confiance à Youcef Attal et de l'aligner dès le départ. L'ancien joueur de Courtrai et du PAC a vite découvert l'intensité et la différence entre l'ancien championnat où il évoluait et la Ligue 1, puisque à la 2' son équipe s'est fait surprendre après un tir puissant de Doumbia qui permet aux visiteurs d'ouvrir le score. Attal a ensuite essayé d'aider son équipe à revenir au score en multipliant les actions sur son côté droit surtout à la 18' d'une superbe chevauchée, l'international algérien dribble trois joueurs mais le gardien a vite réagi pour repousser sa passe en corner. Attal a tenté en deuxième période et failli offrir une passe décisive mais les attaquants étaient absents pendant cette rencontre. Score final (1-0) pour Reims et une première défaite de l'OGC Nice sur son terrain.