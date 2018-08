REFUSANT DE PROLONGER SON CONTRAT Adrien Rabiot renvoie le PSG dans les cordes

Selon les informations de l'Equipe, le milieu de terrain a refusé une nouvelle offre de prolongation du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain continue d'avoir du mal à dégraisser et à régler certains dossiers chauds. Si les Franciliens ont plutôt bien joué le coup en tout début de mercato en se séparant de joueurs comme Yuri Berchiche, parti à l'Athletic, ou Javier Pastore, qui a pris la direction de Rome, de nombreux joueurs à l'avenir incertain sont encore présents au club. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot, dont on parle beaucoup cet été. Et pour cause, le FC Barcelone a longtemps fait le forcing pour se l'offrir, et si les rumeurs se sont calmées ces derniers jours, depuis l'arrivée d'Arturo Vidal en Catalogne notamment, en Espagne on reste persuadé que le Barça est toujours sur les traces du joueur. Et avec un contrat qui expire en juin prochain, le Paris Saint-Germain doit rapidement prendre une décision: le vendre cet été pour qu'il ne s'en aille pas gratuitement dans un an, ou réussir à le prolonger.

La volonté parisienne semble être de le prolonger, notamment parce que le joueur plairait beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi. L'Equipe affirme hier qu'Antero Henrique et Véronique Rabiot discutent depuis plusieurs mois, mais que le joueur a refusé, il y a quelques jours, la dernière proposition du club de la capitale. Et ce alors que ce dernier lui proposait, en plus d'un bail prolongé, une belle revalorisation salariale, et proche de ce que demandait la mère du joueur. Toujours selon l'Equipe, il ne s'agirait pas uniquement d'une question financière.

Les dirigeants parisiens se sont en tout cas montrés fermes: ils ne vendront pas le joueur, et ils seraient disposés à le voir partir gratuitement l'été prochain.

L'international tricolore pourrait même passer une saison sur le banc, ou même en tribunes, s'il n'accepte pas de prolonger son contrat...

Le feuilleton Rabiot ne fait donc que démarrer...