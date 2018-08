MANCHESTER CITY Douglas Luiz blacklisté malgré lui

Le joueur brésilien n'a pu obtenir de visa de travail lui permettant de travailler en Angleterre

Recruté par Pep Guardiola il y a un an, Douglas Luiz n'a pas eu l'opportunité d'évoluer à Manchester City. N'ayant pas obtenu de permis de travail en Angleterre, il a immédiatement été prêté à Gérone. Cet été, le scénario s'est répété au désespoir de Pep qui comptait sur lui.

Arrivé le 15 juillet 2017 à Manchester City pour 12 millions d'euros en provenance de Vasco da Gama, Douglaz Luiz (20 ans) n'a pas pu obtenir de visa de travail lui permettant de travailler en Angleterre.

Une décision qui s'expliquait par son statut. N'ayant pas connu la moindre cape internationale et étant considéré comme trop juste pour se frayer une place dans le large effectif des Citizens, il devait s'orienter vers un prêt pour progresser. Direction Gérone, l'une des nombreuses formations du «City Group». Durant son séjour, il disputait 15 rencontres dont une seule titularisation. Un prêt où il n'a pas eu un temps de jeu adéquat, mais cela ne dérangeait pas Pep Guardiola. Le technicien espagnol décidait de lui faire confiance et lui laissait l'opportunité de se montrer lors des entraînements. Très vite séduit, il décidait de lui donner sa chance après l'échec des pistes Fred (parti à Manchester United) et Jorginho (parti à Chelsea). N'ayant pas de véritable doublure, Pep Guardiola faisait le maximum pour que Douglas Luiz obtienne son permis de travail. Pour cela, il faisait appel au sélectionneur du Brésil Tite et à Edu l'ancien joueur d'Arsenal. Dans une vidéo les trois hommes faisaient appel pour obtenir une réponse favorable. Tite soulignait que cette opportunité pourrait rapidement lui permettre de se frotter aux joutes européennes et ainsi obtenir l'occasion de découvrir la sélection brésilienne. De son côté Pep Guardiola appuyait sur le talent de Douglas Luiz. Pourtant la décision du bureau de l'immigration a été implacable. Trois heures avant la fin du mercato anglais, le joueur s'est vu refuser la possibilité d'évoluer avec Manchester City.

La FA aurait refusé d'accorder son autorisation, ce qui a déclenché la colère de Pep Guardiola comme le rapporte The Independent: «Un gars qui ne voit pas le joueur ou des séances d'entraînement chaque jour doit juger si [Douglas] a la capacité et la qualité de jouer. J'accepte les règles, mais je ne comprends pas parce que n'importe qui dans le monde peut travailler où il veut.» Abattu, Pep Guardiola a eu du mal à contenir ses émotions: «C'est difficile à comprendre. Je suis si triste et déçu pour Douglas, il aurait pu nous aider. Il a montré de belles choses lors des entraînements. Nous voulions qu'il obtienne son permis de travail parce que nous pensons qu'il aurait pu jouer avec nous. Nous avons misé 12-14 millions d'euros sur lui il y a un an parce que nous croyons en lui. C'est difficile à comprendre.» Désormais, le joueur devra trouver un nouveau point de chute comme l'explique Pep Guardiola: «Nous allons essayer de le prêter à nouveau et essayer d'obtenir à nouveau son permis de travail.» Selon le Mirror, la piste la plus sérieuse mènerait à Gérone.