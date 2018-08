SLIMANI OFFICIALISE SON TRANSFERT À FENERBAHÇE "Heureux de commencer une nouvelle aventure"

A 30 ans, Slimani rejoint trois de ses compatriotes et coéquipiers en Equipe nationale qui évoluent déjà en Turquie: Sofiane Feghouli (Galatasaray), Carl Medjani (Sivasspor), et Nabil Ghilas (Goztepe).

Arrivé en fin d'après-midi du samedi, Islam Slimani a officialisé son transfert vers le club turc de Fenerbahçe, pour un prêt d'une saison sans option d'achat en provenance de Leicester City.

L'ancien attaquant des Foxes, indésirable du côté de son équipe, a passé le jour-même sa visite médicale avant d'apposer sa signature sur son nouveau contrat.

Slimani qui a préféré rejoindre la Turquie que de partir en Chine ou en Arabie saoudite, espère retrouver son niveau et montrer qu'il n'est pas terminé, surtout après les critiques qu'il a reçues après son passage à vide avec Leicester et Newcastle.

Tout juste après sa signature, le joueur algérien a publié un message sur son compte Instagram affichant déjà ses ambitions pour réussir ce passage.

«Heureux de commencer une nouvelle aventure dans ce grand club de Fenerbahçe, pour qui je donnerai tout sur le terrain. Merci à mes agents pour ce nouveau challenge et surtout un grand merci à tous les fans et le club pour l'accueil magnifique», a-t-il posté. A 30 ans, Slimani rejoint trois de ses compatriotes et coéquipiers en Equipe nationale qui évoluent déjà en Turquie: Sofiane Feghouli (Galatasaray), Carl Medjani (Sivasspor), et Nabil Ghilas (Goztepe). Arrivé en Angleterre en 2016 en provenance du Sporting CP (Portugal), il n'a pas réussi à s'affirmer sous les couleurs de Leicester City puis de celles de Newcastle United, avec qui il détenait 4 apparitions seulement lors de la seconde partie de la saison 2017-2018. Il devrait jouer son premier match officiel avec Fenerbahçe ce Week-end au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face à Benfica.

Fenerbahce, vice-champion de Turquie, a bien entamé la nouvelle saison 2018-2019 en s'imposant samedi soir à domicile face à Bursaspor (2-1).