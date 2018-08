EN L'ABSENCE DE SES ÉLÉMENTS CLÉS ET SES SUPPORTERS La JSK fait du surplace face à la JSS

Par Kamel BOUDJADI -

Un grand travail attend encore les Canaris

Pas mauvais, mais pas bon non plus, le début des Canaris cette saison, qui vient d'amorcer sa première journée ce week-end, n'a pas été à la hauteur des attentes.

Accroché samedi par la JS Saoura (0-0) au stade du 1er-Novembre, la JS Kabylie n'a pu engranger ses trois points de la saison, même s'il y avait de la place pour le faire. Ce n'est pas mauvais, un match nul mais ce n'est pas non plus bon pour le moral à l'entame d'une compétition. Et cela, Mellal et Dumas le savent très bien. D'ailleurs, après la rencontre, la direction a vite fait d'afficher son mécontentement de la disqualification de quatre éléments clés. Une qualification refusée par la LFP pour les joueurs cadres à l'instar de du défenseur Slama, Amaouche en milieu de terrain et Fiston à l'attaque. Pour la direction, la décision de la LFP de ne pas autoriser l'alignement de ces derniers a été derrière le match nul de samedi, puisqu'il s'agit d'éléments sur lesquels comptait Dumas.

Les prochaines rencontres ne seront pas pareilles, assurent les dirigeants. Mais, la direction semble ignorer d'autres remarques comme le niveau de jeu des Canaris qui était au-dessous de la moyenne. Il était même visible que l'équipe adverse était meilleure sur le terrain.

Un niveau de jeu amoindri vraisemblablement par le manque de cohésion des joueurs qui sont, dans leur grande majorité, nouvellement recrutés. Cette caractéristique causée, en premier lieu, par la campagne massive de recrutement a joué un rôle important dans l'absence de coordination entre les compartiments. En deuxième lieu, les Canaris ont eu la malchance de faire leur première rentrée sans l'élément clé, qu'est les supporters. En effet, beaucoup de supporters et de citoyens de Tizi Ouzou déploraient cette sévérité de la LFP qui a frappé le club dès ses premiers pas. Une sanction par des matchs à huis clos qui dure depuis la saison passée en plus de la non-qualification de joueurs clés dans l'échiquier de la JSK. Ces deux sanctions ont eu de graves conséquences sur le niveau de jeu des Jaune et Vert. Il était visible que Franck Dumas, malgré son expérience, n'a pas pu trouver de solutions de rechange pour faire face à la situation. Une situation qui pose plusieurs interrogations. Car si les joueurs n'étaient pas qualifiés, la direction aurait dû le savoir avant que la LFP ne l'avise. Mellal et Dumas auraient dû être informés de la nécessité de présenter un CIT (Certificat international de transfert). Ce document n'étant pas encore disponible avant la rencontre. Une direction d'un club est entourée logiquement de personnes maîtrisant ce volet juridique éclairant, à l'avance, sur ce genre de situations. On ne s'étonne jamais de la non-qualification d'un joueur ou d'une sanction pour alignement illégal.

Ce sont des situations qui démontrent un amateurisme flagrant dans la gestion de clubs pourtant professionnels. Mais si la direction est sûr que ses joueurs sont «alignables» et présente les textes de loi qui le prouvent, la faute serait alors du côté de la LFP qui devra justifier de sa décision injuste et illégale. Enfin, rappelons qu'une rencontre difficile attend les joueurs de Dumas ce vendredi face aux Béjaouis du MOB. Un derby choc qui a toujours passionné les supporters kabyles.

La rencontre constituera un test, un vrai, pour les joueurs recrutés. Ceux qui n'ont pas été alignés face à la JSS seront d'attaque face au MOB et pourront ainsi prouver de quoi ils sont capables. Une chose est sûre cependant: la cohésion de jeu prendra plus de temps pour s'installer, l'équipe a été totalement renouvelée avec des joueurs venant de tous les horizons.