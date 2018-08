LIGUE 1 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE - LE MCA RECEVRA LE PAC CE SOIR À 20H Gagner pour bien préparer la LDC

Par Saïd MEKKI -

Un parcours difficile attend le Mouloudia dans les jours à venir

Les Mouloudéens s'envoleront demain à destination du Maroc pour le match contre l'équipe marocaine de Difaâ el Djadidi, pour le compte de la 5ème journée de la Ligue des champions africaine, prévu vendredi prochain.

Le Mouloudia d'Alger qui reste sur une belle victoire au Bahreïn en Coupe arabe face à Al-Riffa, entame le championnat d'Algérie ce soir en recevant le Paradou AC au stade du 5-Juillet à partir de 20h avec l'objectif de bien débuter la nouvelle saison 2018-2019. En dépit du fait que les Vert et Rouge ont retrouvé leur efficacité en attaque, le coach français Casoni annonce qu'il va «opérer quelques changements pour ce match contre le Paradou». Il est évident que le technicien en question doit faire tourner son effectif au vu du programme très chargé qui attend son équipe avec la Ligue des champions et la Coupe arabe sans oublier bien sûr le championnat et la coupe d'Algérie. «Nous allons opérer des changements face au Paradou dans la perspective d'apporter un nouveau souffle. Maintenant, explique Casoni, il faut chercher la meilleure formule pour permettre au groupe de récupérer rapidement.» Ainsi donc, concernant son effectif, le coach du Mouloudia d'Alger annonce qu'il peut compter «sur Nakkache et Arrous qui sont prêts et opérationnels pour ce match de championnat, mais pas pour Demmou, qui doit travailler davantage pour récupérer sur le plan physique». Depuis le retour du MCA du Bahrein après avoir battu jeudi dernier Al-Riffa (1-2) pour le compte du match aller des 32es de finale de la Coupe arabe des clubs, les protégés de Casoni ont effectué, hier, leur dernière séance d'entraînement dans l'après-midi au cours de laquelle le coach a apporté les derniers réglages. Les joueurs sont déterminés à garder le rythme de la compétition comme l'indique si bien Bourdim. «On devra réussir notre premier match en championnat et répondre présent sur le terrain. Nous devons continuer sur cette lancée de la victoire», a annoncé le transfuge de la JS Saoura.

Contre le Paradou, Arrous qui est annoncé comme titulaire par Casoni disputera un match «spécial» dans la mesure où il doit affronter son ancienne équipe formatrice. Mais pour lui: «Je dois me comporter en professionnel en laissant mes sentiments de côté», a-t-il dit, et de conclure que «l'essentiel est qu'on gagne ce premier match».

Du côté du PAC, qui a effectué une préparation d'intersaison en Hongrie sous la houlette du nouveau coach, le Portugais Fransisco Chalo, l'équipe a terminé sa phase préparatoire au sein de l'école de l'Académie à Tessala El Merdja.

Le joueur Zakaria Messibah annonce que «nous sommes prêts pour le Mouloudia.

Nous avons un effectif jeune et notre objectif est bien clair: assurer le maintien. Ce premier match face au MCA va être difficile, mais nous n'allons ménager aucun effort pour décrocher un bon résultat». Le match s'annonce, donc, des plus intéressants à suivre au vu du beau football pratiqué par les deux formations.

A noter enfin que le MCA s'envolera demain vers 15h à destination du Maroc pour préparer son match de la Ligue des champions contre l'équipe marocaine de Difaâ el Djadidi pour le compte de la 5ème journée de la Ligue des champions africaine prévu le 17 du mois en cours.