4ES JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX L'EN à la 5e place par équipes

L'équipe militaire algérienne a terminé à la 5e place de la 4e édition des Jeux militaires internationaux dans la discipline Section aéroportée, disputés simultanément du 28 juillet au 11 août en Russie et dans sept autres pays. L'Algérie, représentée par 47 athlètes, compte 19 points, derrière la Russie (1re, 4 points), la Chine (2e, 8 points), la Biélorussie (3e, 17 points) et l'Iran (4e, 18 points). L'Algérie a reçu à cette occasion le prix spécial de l'«esprit d'équipe» et de l'«esprit de combat» en «reconnaissance de son parcours remarquable lors de cette première participation à ces 10 Jeux mondiaux», a précisé le MDN dans un communiqué. Cette 4e édition a connu la participation de 189 équipes de 32 pays et ce dans 28 disciplines. La discipline section aéroportée comprend six épreuves: saut aux parachutes suivi par la marche commandos sur 10 km, la conduite des engins de combats BTR-80, le saut de précision aux parachutes, la course d'orientation, le parcours du combattant sur 10 km et enfin la conduite des engins de combats BTR-80 avec tir.