APRÈS LA DESTITUTION DE BOUHAFS CRB: un directoire sera constitué

Après «la mascarade» de samedi dernier où le CRB a dû déclarer forfait pour son premier match de la saison, faute de qualification de joueurs, les choses ont commencé à bouger.

Dans la soirée du dimanche, le bureau exécutif du Club sportif amateur (CSA), actionnaire majoritaire au niveau de la SSPA, a décidé de destituer le conseil d'administration ainsi que son président, Mohamed Bouhafs. Et il faut préciser, dans ce sens, qu'il ne s'agit ni d'une dissolution de la SSPA ni d'une ouverture de son capital social, comme l'ont laissé entendre certaines sources. Cela étant, ces deux dernières opérations prennent du temps et nécessitent, en premier lieu, que le président sortant présente ses bilans, ce que Bouhafs n'a pas fait. Selon nos informations, il y a l'idée de désigner un conseil de surveillance puis l'installation d'un directoire, comme le stipule la loi en vigueur. En attendant, dit-on, de désigner les personnes qui seront installées à la tête de ce directoire, cela sera pour une période transitoire en attendant que d'autres mesures soient prises quant à l'avenir de cette SSPA et l'arrivée de la société qui prendra ses commandes, comme cela avait été laissé entendre il y a quelques jours par le président du CSA, Karim Chettouf.

Par ailleurs, ce dernier s'est présenté hier au siège de la LFP où il a tenu un conclave avec le président de cette dernière, Abdelkrim Medouar. Chettouf lui a remis le chèque d'un montant de 4 milliards de centimes, qu'il avait reçu récemment de la part des services de la wilaya d'Alger, représentant la somme des dettes auprès des anciens joueurs et entraîneur au niveau de la Chambre de résolution des litiges (CRL). Cela devrait permettre, ainsi, aux Belouizdadis de retirer les licences des joueurs nouvellement recrutés, qui pourront de ce fait prendre part au prochain match de la seconde journée du championnat face au Paradou AC, samedi, et éviter de perdre sur tapis vert comme cela était le cas face à l'ASAM lors de la journée inaugurale.

Pour ce qui concerne les joueurs de l'équipe réserve, les compléments de dossiers seront déposés aujourd'hui afin de les qualifier. Il s'agira du quitus du paiement des frais des assurances ainsi que les dossiers médicaux.

Par ailleurs, et jusqu'à une heure tardive de la journée d'hier, les supporters du Chabab interpellés après les derniers évènements survenus dans leur fief, samedi dernier, comparaissaient devant le procureur de la République. Ces derniers ont été poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpations, dont l'atteinte à l'ordre public.