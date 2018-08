CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE PARA-POWERLIFTING L'Algérie termine avec 13 médailles

L'Algérie a terminé 3e au classement du championnat d'Afrique de para-powerlifting (haltérophilie pour handicapés) des catégories juniors et séniors (messieurs/dames) organisé à la salle Harcha Hassane (Alger), avec 13 médailles dont (01) en or, (06) en argent et (06) en bronze. La première place est revenue à l'Egypte avec 18 médailles dont 13 en or, 3 d'argent et 2 en bronze. Le Nigéria a décroché, quant à lui, la deuxième place avec un total de 13 médailles dont 11 en or et 2 en argent. L'unique médaille d'or algérienne a été décroché par l'athlète Lamia Adra (63 kg). Ce rendez-vous a connu la participation de 86 athlètes dont 24 algériens.