COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP Kamel Mesbah reconduit

Le juriste Kamel Mesbah a été reconduit à la présidence de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour la saison 2018-2019, a annoncé dimanche l'instance chargée de la gestion des compétitions professionnelles en Algérie. Mesbah (40 ans) est docteur en droit et avocat au barreau d'Alger.

Il avait présidé la Commission de discipline de la LFP la saison dernière. Cette dernière tiendra ses réunions hebdomadaires tous les lundis à 10h, a précisé la LFP sur son site Internet. Le premier dossier sur sa table étant, hier, celui du match CR Belouizdad - AS Aïn M'lila de la première journée de la Ligue 1 qui ne s'est pas déroulé samedi en raison de l'absence des Algérois. Le club belouizdadi devrait être sanctionné d'une défalcation de trois points au classement ainsi qu'une défaite sur tapis vert (3-0) et une amende.