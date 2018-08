FC PORTO Brahimi a ressenti des douleurs

Buteur lors de la première journée du championnat du Portugal face à Chaves (5-0), l'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, est revenu sur ce match dans une déclaration à Sport TV. Le concerné, qui était incertain pour ce match pour cause de blessure, a affirmé qu'il a ressenti des douleurs pendant la semaine, mais a continué à travailler pour être avec l'équipe. «C'était un match formidable et nous voulons continuer à travailler pour être dans la meilleure forme possible. J'ai ressenti des douleurs mais j'ai tenu à me sacrifier pour être au service de l'équipe», a-t-il déclaré. Et d'ajouter: «Nous étions bien, nous avons marqué, nous nous sommes bien défendus, nous sommes un groupe soudé.»