FC SION Abdellaoui double passeur

Titulaire pour la troisième fois consécutive avec le FC Sion, Ayoub Abdellaoui était en déplacement chez le FC Bâle. Un bon test pour l'international algérien auteur de deux passes décisives. Malgré un début compliqué, le FC Bâle ayant marqué deux buts lors de la première demi-heure, Abdellaoui était l'un des meilleurs éléments sur le terrain, réussissant à mettre son équipe à égalité grâce à deux passes pour l'avant-centre Uldrikis. Tout d'abord en première mi-temps lorsqu'il a dribblé un joueur, adverse avant d'adresser un centre millimétré à ras de terre pour Uldrikis (40'). Ensuite, en seconde période lorsqu'il a réussi à centrer pour le même joueur au second poteau à la 56', égalisant de la tête face à une très bonne équipe de Bâle. Mais ensuite l'équipe de Sion s'est fait surprendre à la 71' après un but contre son camp du défenseur Neitzke. Score final (3-2) pour le FC Bâle et une deuxième défaite pour le FC Sion en championnat.