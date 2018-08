FORMULE 1 Brawn veut voir de nouvelles équipes dès 2021

«Nous voulons créer un environnement où plusieurs équipes professionnelles se battraient pour pouvoir entrer en Formule 1, dès 2021», a déclaré le manager du sport.

Ross Brawn a reconnu que la Formule 1 était aujourd'hui peu attractive pour de nouvelles écuries, qui désireraient se lancer dans le sport. Il espère que la solution trouvée pour 2021 pour le modèle économique et financier du sport, proposé par Liberty Media en concertation avec la FIA et les équipes, permettra de poser des bases plus saines pour le très long terme. «Soyons francs, je n'arrive pas à voir comment une nouvelle équipe pourrait s'engager en Formule 1 aujourd'hui. Le modèle économique, la distribution des revenus et les règles techniques sont trop dissuasives», admet le manager du sport. «Nous voulons créer un environnement où plusieurs équipes professionnelles se battraient pour pouvoir entrer en Formule 1, dès 2021. Cela a toujours été possible pour de petites équipes, en fond de grille, mais elles se battaient constamment pour leur survie et nous avons vu la plupart échouer. Ce que nous voulons ce sont des équipes de qualité, pas des équipes pour faire le nombre ou qui sont juste là pour dire nous sommes en Formule 1'' mais sans en avoir les capacités». Selon Brawn, l'arrivée de ces nouvelles équipes «sera une mesure du succès des nouveaux accords». «Nous voulons voir des équipes professionnelles, bien structurées, bien financées, arriver en F1. Elles ne viendront pas aujourd'hui, c'est certain. Charge à nous de créer un environnement propice à cela.»