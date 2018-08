MANCHESTER CITY Mahrez "convaincant" face à Arsenal

Pour la première sortie de Manchester City en Premier League, Pep Guardiola a décidé d'aligner Riyad Mahrez dans son onze de départ. La recrue la plus chère dans l'histoire des Citizens a répondu présent pendant cette rencontre, en montrant ses qualités techniques. Il était proche de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs à deux reprises, d'abord sur un coup franc bien placé, obligeant le portier Peter Cech à étaler sa classe pour dégager la balle, qui se dirigeait tout droit vers ses filets. Ensuite, le transfuge de Leicester City a tenté sa spéciale sur le côté gauche. Il a dribblé Lichtsteiner avant de placer une frappe qui passa tout juste à côté du cadre. En seconde période, Mahrez n'a pas été aussi en vue, lui qui n'a touché que peu de balles, avant que l'entraîneur Guardiloa ne décide de le remplacer en incorporant Kevin De Bruyne à sa place. Score final (2-0) pour Manchester City grâce à Sterling et Bernardo Silva, qui offrent les trois premiers points aux Citizens en championnat.