PAN-PACIFIQUES DE NATATION Razzia américaine lors de la dernière journée

Les Etats-Unis ont raflé dimanche sept des dix médailles d'or possibles, lors de la 4e et dernière journée des championnats Pan-Pacifiques de natation à Tokyo, où l'équipe américaine fera figure d'immense favorite lors des Jeux olympiques-2020 (JO-2020). Au total, les Américains ont remporté 18 médailles d'or en natation lors de cette compétition, contre 10 pour l'Australie et six pour l'hôte nippon.

La nageuse star Katie Ledecky, quintuple championne olympique, s'est adjugée dimanche un troisième sacre dans la capitale japonaise sur 1 500 m nage libre, une épreuve qui figurera aux prochains JO. La détentrice du record du monde, qui a déjà remporté les 400 et 800 m, a réussi un temps de 15 min 38 sec 97/100. Sa compatriote Kathleen Baker a pris l'or au 200 m dos (2:06.14) devant la prometteuse canadienne Taylor Ruck (en argent pour sa cinquième médaille de la semaine) tandis qu'une autre Américaine, Micah Sumrall, a remporté le 200 m brasse (2:21.88). Chez les hommes, un Américain peut en cacher un autre, puisque Zane Grothe a battu son compatriote Jordan Wilimovsky sur le 800 m nage libre (7:43.74). Le champion olympique Ryan Murphy, qui a dit merci à ses «chaussettes porte-bonheur», a, lui, réalisé le doublé 100-200 en remportant le 200 m dos en 1:53.57. Michael Andrew (50 m nage libre, 21.46) et le relais américain ont apporté les 6 et 7e médailles d'or aux Etats-Unis. Seule l'Australienne Cate Campbell a pu sortir la tête de l'avalanche américaine, en remportant le 50 m nage libre ainsi que le relais 4x100 m. Après sa désillusion sur 100 m aux Jeux de Rio en 2016, elle entend revenir plus forte à Tokyo.