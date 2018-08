TOURNOI DE L'UNAF (U17) Le staff technique retient 20 joueurs

Le staff technique de la sélection nationale des U17 a dégagé une liste de 20 joueurs qui vont prendre part au tournoi de l`Union nord-africaine de football (UNAF), prévu du 20 au 28 août en Tunisie, et qui sera qualificatif pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de la catégorie (Tanzanie-2019), a indiqué dimanche soir la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site Web. La sélection algérienne entamera le tournoi face à son homologue marocaine le 20 août prochain au Stade olympique de Sousse (Tunisie). Puis, les Verts affronteront la Tunisie au stade de Monastir le 24 août, avant de croiser le fer avec la Libye à Sousse le 28 du même mois pour le compte de la 3e et dernière journée. Selon l'instance fédérale, les U17 algériens ont effectué plusieurs stages de préparation au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger) ponctués par des rencontres amicales, ce qui a permis à l'entraîneur Sofiane Boudjella de stabiliser son effectif et de travailler le volet technico-tactique. «Ce groupe de joueurs est appelé à se regrouper à l'hôtel de la 1re Région militaire de Blida du 14 au 16 août», jour de départ pour la Tunisie, a ajouté la FAF.