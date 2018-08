SUPERCOUPE D'ESPAGNE Le Barça entame sa saison par un titre

Un triplé Liga - Copa del Rey - Supercoupe pour les Catalans

Un but de Gerard Piqué et un autre d'Ousmane Dembélé ont permis au FC Barcelone de remporter la Supercoupe d'Espagne devant le Séville FC (2-1), dimanche à Tanger (Maroc) et, donc, de boucler un triplé Liga-Copa del Rey-Supercoupe.

Ce ne fut pas une sinécure, mais le Barça s'est finalement imposé face à Séville (1-2), dimanche soir à Tanger, pour remporter son premier tournoi de la saison.

Les champions d'Espagne, menés après l'ouverture du score de Sarabia (9'), ont renversé les Andalous grâce à Piqué (42') et surtout Dembélé (79'), auteur d'un superbe but. Ben Yedder a, lui, raté un penalty à la 90'. Auteur d'un match sans relief face au FC Séville, Ousmane Dembélé, aligné dans le onze de départ, s'est réveillé au bout de la nuit pour éclairer cette soirée! D'une frappe puissante du droit après un coup franc rapidement joué par Lionel Messi, l'ancien Rennais a vu son missile se loger sous la barre pour offrir cette Supercoupe d'Espagne à son club et continuer ainsi son bel été (1-2). Titulaire au sein de l'attaque blaugrana avec Luis Suarez et Lionel Messi, le champion du monde n'a pas vraiment brillé le reste du match. Mais on retiendra forcément cette frappe sublime. Sorti quelques minutes plus tard, il a d'ailleurs été applaudi par le public de Tanger. Pour débuter sa saison, c'est idéal. Surtout que la concurrence sera rude cette saison au Barça.

Le banc barcelonais avait ainsi fière allure avec Philippe Coutinho, Arturo Vidal, Samuel Umtiti ou encore Ivan Rakitic. Et Malcom n'avait pas lui été retenu. La soirée a été belle pour les Bleus du Barça. Si Umtiti est resté sur le banc, Clément Lenglet s'offre lui un premier titre pour sa première titularisation avec le FC Barcelone en match officiel. Aligné aux côtés de Gerard Piqué, l'ancien joueur de Nancy a livré un match sérieux face à son ancien club. Ce n'était cependant pas le jour de tous les Tricolores. Wissam Ben Yedder, entré quelques minutes plus tôt, a raté un penalty qui aurait offert une prolongation à Séville. Marc-André ter Stegen se rattrapant après avoir déséquilibré Aleix Vidal (90'). Cette finale n'a en fait pas été de tout repos pour le FC Barcelone. Face à une équipe qu'il avait écrasée en finale de la Copa del Rey en avril dernier (0-5), le champion d'Espagne a souffert pour sa première finale de la saison. A Tanger, Séville avait même pris les devants sur un contre conclu par Pablo Sarabia (1-0, 9'). Mais ensuite, le Barça a su réagir. Sur un coup franc de Lionel Messi, Piqué a d'abord égalisé (1-1, 42'). Avant donc de voir Dembélé signer son bijou pour débuter sa saison du bon pied alors qu'on le dit en danger (1-2, 78'). Mine de rien, Lionel Messi entre lui encore un peu plus dans l'histoire du FC Barcelone. Et ce n'est pas pour sa passe décisive. L'Argentin a remporté ce dimanche soir son 33e trophée avec le club blaugrana. Il dépasse ainsi Andres Iniesta. Et devient le joueur le plus titré du Barça. La saison pouvait difficilement mieux commencer pour Messi et... Dembélé.



Joueur le plus titré de l'histoire du club catalan

Nouveau record pour Messi

Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Séville (2-1), dimanche, Lionel Messi (31 ans) a battu un nouveau record. Lequel? Celui du joueur le plus titré de l'histoire du FC Barcelone. Co-détenteur de cette performance déjà exceptionnelle, l'attaquant argentin a profité du départ d'Andrés Iniesta pour le Vissel Kobe afin de se détacher avec ce 33e titre au sein du club catalan.