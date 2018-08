LIGUE 1 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE : USM ALGER - DRB TADJENANET, CE SOIR À 21H Les usmistes pour garder la même dynamique

Par Saïd MEKKI -

Gare à l'excès de confiance!

Après son succès décroché en Irak face à la Force aérienne en Coupe arabe (1-0) la semaine dernière, l'USM Alger entame le championnat d'Algérie, ce soir au stade Omar-Hamadi de Bologhine face au DRB Tadjenanet avec la détermination de rester sur cette dynamique.

De retour au pays vendredi dernier, les joueurs de Froger ont repris les entraînements le lendemain dans la perspective de bien préparer leur entame de la nouvelle saison du championnat 2018-2019 face au DRB Tadjenanet. Une rencontre programmée pour ce soir à partir de 21h.

Le stade Omar-Hamadi de Bologhine va s'avérer certainement exigu pour contenir toute la masse des supporters surtout que la rencontre est prévue en nocturne pendant cette période des vacances.

Le coach de l'USM Alger, Froger, peut compter sur l'ensemble de ses joueurs ce soir à l'exception de Hamza Koudri, toujours suspendu (il lui reste encore trois matchs à purger) ainsi que Hamia (blessé). Le staff technique des Rouge et Noir a bien ménagé les joueurs pour assurer une bonne récupération après le déplacement périlleux en Irak la semaine passée.

Hier, les joueurs devaient effectuer leur dernière séance d'entraînement avant d'aborder la coriace équipe de Tadjenanet, ce soir.

Le coach Froger a donc une ultime fois revu ses joueurs pour en choisir les plus en forme afin de former son «onze» de départ. Très en forme Yaya, l'attaquant en forme des Rouge et Noir déclare sans hésiter qu' «il n'est pas question de rater l'entame du championnat». «On est prétendant au titre et il ne faut donc pas perdre des points à domicile», a précisé le joueur usmiste très confiant. Ainsi, les Usmistes aspirent à entamer victorieusement le nouvel exercice face au DRBT, dans un match qui devrait leur revenir, sur leur propre pelouse et devant leurs propres supporters qu'ils ne doivent en aucun cas décevoir. Or, il se trouve que le Difaâ est une équipe imprévisible, car capable du meilleur comme du pire.

L'entraîneur Hamadi Daou, qui s'est réuni avec les joueurs les a mis devant leurs responsabilités en déclarant qu' «il n'est pas question de rater la rencontre face à l'USMA». «Nous devons commencer notre saison en force pour faire oublier au plus vite le classement de la saison passée», a-t-il prévenu. Il est utile de rappeler que le DRBT a joué la relégation en fin de saison dernière lors de ses ultimes rencontres du championnat.

Le jeune Bouteba verse dans le même sens que son coach en indiquant qu' «on doit battre l'USM Alger si on veut assurer un bon départ».

La motivation est là dans les deux camps et le match s'annonce donc des plus disputés avec deux équipes pratiquant du beau football.

Le match en nocturne favorise bien le développement du beau jeu contrairement à la mi-journée où il fait très chaud. Il est utile de rappeler que ce dernier match comptant pour la première journée du championnat d'Algérie de la nouvelle saison 2018-2019 a été décalé en raison de l'engagement de l'USM Alger en Coupe arabe des clubs champions, où elle vient de prendre part aux 32es de finale (aller) de la compétition.

Cette journée inaugurale a débuté vendredi avec le match nul concédé par le champion sortant le CS Constantine à domicile face au NA Husseïn-Dey (1-1), avant de se poursuivre samedi avec notamment le carton de l'ES Sétif face à l'USM Bel-Abbès (3-0) et la victoire décrochée par le nouveau promu le MO Béjaïa à Médéa (4-2).