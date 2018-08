BAGHDAD BOUNEDJAH, ATTAQUANT D'AL-SADD "Je n'imaginais pas inscrire 7 buts en un seul match"

L'attaquant algérien d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, a fait parler de lui, étant auteur de 7 buts en une seule rencontre dans le championnat qatari. Plusieurs médias à travers le monde sont revenus sur cette performance, qui ne se réalise pas souvent.

Le joueur algérien est revenu, dans la presse locale, sur ces buts, lui qui est à 10 buts en deux journées seulement du championnat. «C'est une joie particulière car je n'imaginais pas inscrire 7 buts dans une seule rencontre. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé dans ce match a réussir une telle performance.

La réussite était au rendez-vous et je suis vraiment fier», a-t-il fait savoir. Et d'ajouter: «Je vais continuer à travailler pour marquer un maximum de buts cette saison. Je souhaite me distinguer dans la Ligue des champions asiatique». Par ailleurs, et dans une déclaration à la presse saoudienne, l'ancien attaquant international, Abdelmalek Ziyaya, a fait savoir que Bounedjah veut rejoindre l'équipe locale d'Al-Ittihad. «J'ai eu une discussion avec lui dernièrement, et il m'a fait part de son voeu de rejoindre Al-Ittihad. Mais jusqu'à l'heure, il n'a reçu aucune offre de ce club», a déclaré celui qui porte actuellement les couleurs de l'USM Annaba. Cet été, Bounedjah était proche d'un départ vers le championnat anglais, après un intérêt de Leeds United, mais les négociations ont échoué suite à un désaccord sur le plan financier. Même en France, Bounedjah était pisté, puisqu'il était sur les plans de Lille OSC, mais les exigences financières du joueur étaient hors de la portée des Français.