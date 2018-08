BOXE Fury se paye une nouvelle fois Joshua

Le Gipsy King est bel et bien de retour. Après un premier combat début juin, Tyson Fury va rentrer dans le vif du sujet le 18 août prochain. Il va en effet croiser les gants avec Francesco Pianeta et s'il parvient à le battre, il devrait décrocher un combat pour le titre de champion du monde poids lourd WBC face à Deontay Wilder. Un combat que son compatriote Anthony Joshua a bien failli décrocher. À quelques jours de son combat face à Francesco Pianeta à Belfast, Tyson Fury a assuré qu'il accepterait de combattre Deontay Wilder pour laver la honte jetée sur toute la boxe anglaise par Anthony Joshua. «Je suis prêt pour affronter Wilder, je me dois d'être prêt! Je fais ce combat pour la boxe anglaise, pour laver la honte qu'un idiot (Joshua) a jeté sur notre pays» a expliqué le Britannique, d'après le Telegraph. «Joshua a peur de sa propre ombre. Il n'a pas accepté ce combat et maintenant tout le monde rit de nous (des boxeurs anglais, ndlr). Moi, au contraire de lui, je n'ai peur de personne!».