FC BARCELONE Le point sur les dossiers Pogba et Rabiot

On entre bientôt dans le money-time du mercato et alors que l'Angleterre a déjà refermé les portes du marché des transferts, ce n'est toujours pas le cas dans les autres pays européens.

Les choses peuvent donc évoluer rapidement d'ici le 31 août prochain. C'est le cas pour pas mal de clubs comme le FC Barcelone. Ariedo Braida, le responsable de la cellule du recrutement du club a été interrogé par le média italien Radio Sportiva. Il a fait le point sur les dossiers chauds qui animent son club, comme par exemple Rafinha, qui restera et ne reviendra pas à l'Inter. «Très probablement, il restera ici» entame-t-il. Il y parle également de Paul Pogba et d'Adrien Rabiot. Le premier est dans le viseur des Blaugranas depuis plusieurs semaines. Ils auraient même proposé une offre indécente à Manchester United seulement avec la fermeture du marche anglais, les choses se compliquent. «Pogba? Je ne pense pas que nous allons faire quelques chose avec lui, mais il est un joueur incroyable. Aujourd'hui, on parle plus d'argent que de football, mais sur le terrain, ce sont les joueurs qui comptent. La chose la plus importante est de bien acheter et ne faire aucune erreur.» C'est alors qu'un autre milieu de terrain français intéresse les Catalans. En fin de contrat dans un an et alors qu'il a refusé une nouvelle offre du PSG, Adrien Rabiot n'est pas du tout certain de rester dans son club formateur. «Barcelone suit de nombreux joueurs. Si nous faisons une liste, ils tiennent tous dans une main. Rabiot a démontré qu'il avait des qualités, le temps nous dira si nous bougerons. (...) À mon avis, la jeunesse est très importante et nous devons y travailler. Les bons jeunes doivent jouer» a indiqué Braida. En attendant, Thomas Tuchel a demandé au joueur de prendre rapidement une décision afin que tout le monde puisse y voir clair.