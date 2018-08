FC METZ Boulaya met tout le monde d'accord

Arrivée la saison dernière de Gérone, Boulaya n'avait pas réussi à trouver une place de titulaire dans les plans de son ancien entraîneur Hantz au FC Metz, ce dernier s'était fait limoger de son poste après avoir conduit le club en Ligue 2. Cette saison avec l'arrivée de Frédéric Antonetti, Boulaya a été transformé de joueur indésirable en titulaire indiscutable, qui met tout le monde d'accord grâce à ses qualités techniques. Le joueur le plus décisif en Ligue 2 en trois journées a réussi à marquer deux buts et adresser 4 passes décisives, des statistiques qui montrent que Boulaya a récupéré enfin de ses blessures et qu'il est déterminé à faire une bonne saison surtout qu'Antonetti lui fait énormément confiance. Ce dernier n'a pas hésité à faire l'éloge: «Il a une capacité à répéter les efforts assez exceptionnels.» Décisif encore une fois lors de la dernière rencontre lorsqu'il a marqué un très joli but sur coup franc et donné les trois points pour son équipe, Boulaya a indiqué qu'il doit toujours être au top niveau et être décisif pour aider les siens «Il faut être décisif à chaque match, en tout cas j'essaye. Pour le moment, ça marche. J'espère que ça continuera encore et encore», a-t-il dit.