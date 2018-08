JACK WILSHERE "Arsene Wenger a été viré d'Arsenal"

Arrivant à la fin de son contrat cet été avec Arsenal, Jack Wilshere (26 ans) a quitté son club formateur. Il s'est engagé dans la foulée pour West-Ham. Le milieu de terrain anglais à toutefois expliqué à BBC Football Focus qu'il aurait pu rester chez les Gunners. Son départ serait dû au licenciement d'Arsène Wenger: «J'étais dans la dernière année de mon contrat, et j'ai parlé avec le manager de l'époque, Arsène Wenger, et il m'a dit qu'il ne me retiendrait pas et que je pourrais partir. Mais à l'époque, j'étais blessé et c'était difficile, parce que je n'étais pas en forme et que je ne jouais pas, et peu d'équipes voulaient me choisir. J'ai donc décidé de rester et je suis retourné dans l'équipe et ils m'ont finalement offert un accord en janvier qui était prêt à être signé, puis Arsène a été limogé.» L'Alsacien avait expliqué que c'était un choix personnel qu'il avait pris en fin de saison dernière. Selon Jack Wilshere il aurait été licencié par le club londonien: «C'était étrange, tout le monde était juste choqué et Per Mertesacker, le capitaine, a dit quelques mots, et je pense que tout le monde était juste sous le choc. C'était étrange. Personne ne l'a vraiment vu venir, mais ça a tout changé, et je voulais attendre pour parler au nouveau manager. Selon moi, il était brillant (Unai Emery), il était honnête avec moi. Il a dit: vous pouviez rester, mais vous ne serez pas dans mon onze de départ, alors j'ai pensé que c'était le bon moment pour partir.»



Man City

Guardiola veut toujours blinder Sterling

Première réussie pour Manchester City. Les Skyblues se sont imposé dimanche sur la pelouse d'Arsenal (2-0). Un match durant lequel Raheem Sterling s'est montré décisif en ouvrant le score dès le quart d'heure de jeu. Une performance qui a convaincu, s'il fallait le faire, Pep Guardiola de conserver à tout prix l'international anglais de 23 ans (44 capes, 2 buts), selon le Daily Mail. En pleine discussion pour une prolongation, Sterling souhaitait avoir les mêmes émoluments que les cadres du vestiaire citizen, comme Kevin De Bruyne ou encore Sergio Aguero. Actuellement, son contrat court jusqu'en 2020 et son salaire s'élève à 180 000 Livres par semaine (plus de 200 000 euros). Manchester devrait donc répondre à ses exigences afin de le conserver.