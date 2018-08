LFP Les stades de Aïn M'lila et de Magra non homologués

Les stades de Ain M'lila et de Magra n'ont pas été homologués par la commission d'audit des stades de la Ligue de football professionnel (LFP) pour non-conformité à l'article 57 du règlement du championnat professionnel. Cet article indique que Les rencontres du championnat de football professionnel doivent se dérouler dans des stades ayant une capacité d'accueil de 8000 spectateurs au minimum pour les clubs de la Ligue 1 et de 5000 spectateurs au minimum pour les clubs de la Ligue2. Or les tribunes de ces deux stades ne remplissent pas ces conditions. Le LFP a invité l'AS Aïn M'lila et le NC Margra de désigner un autre stade pour l'organisation de leurs matchs de championnat. Quant aux stades de Kouba et de Mostaganem, la Ligue attend le rapport final de la commission d'audit pour se prononcer.