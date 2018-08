POUR PALLIER LE DÉPART DE BALDÉ KEITA L'AS Monaco accélère pour Brahimi

Les Monégasques sont très intéressés par le profil du joueur algérien

À la recherche d'un renfort offensif après le départ de Baldé Keita, l'AS Monaco a ciblé l'international algérien Yacine Brahimi, pensionnaire du FC Porto.

Lors de chaque intersaison, les mêmes inquiétudes, doutes et mêmes critiques refont leur apparition autour des choix opérés par l'AS Monaco. Malgré une bonne saison réalisée, grâce à un effectif encore perfectible, l'AS Monaco ne prend volontairement pas le temps de bâtir quelque chose, les dirigeants n'ayant jamais caché leur envie de vendre leurs joueurs au meilleur prix, souvent au détriment de l'intérêt sportif. Cet été encore, des éléments importants de l'effectif du club du Rocher s'en sont allés, et notamment celui qui pouvait faire office de maître à jouer, un an après le départ d'un autre joueur capable de prendre le jeu à son compte, celui de Bernardo Silva, désormais passé sous les couleurs de Manchester City.

En effet, outre les départs de Joao Moutinho, Fabinho et Keita Balde, celui de Thomas Lemar, Champion du monde en Russie avec l'Equipe de France, apparaît comme préjudiciable, lui qui avec sa patte gauche était en mesure de distiller des ballons décisifs à ses partenaires et qui évoluera désormais à l'Atletico de Madrid. Ainsi, pour pallier le départ du joueur qui avait été déniché au Stade Malherbe de Caen après une saison passée avec les professionnels, les dirigeants monégasques auraient coché le nom d'un autre joueur technique et capable de prendre le jeu des siens à son compte, puisque Yacine Brahimi ferait actuellement l'objet d'une approche de Monaco.

En effet, d'après les informations de l'Equipe parues hier, le joueur de 28 ans, bien connu du championnat de France pour avoir évolué au Stade rennais ainsi qu'au Clermont Foot, serait la priorité du vice-Champion en titre.

Le milieu offensif du FC Porto, déjà auteur de deux buts en deux matchs cette saison avec les Dragons, sera en fin de contrat en juin prochain. Voilà qui pourrait inciter son club à négocier son départ, qui pourrait donc se conclure pour moins de 60 millions d'euros, montant de sa clause libératoire. Le départ de Keita Baldé à l'Inter Milan ayant été officiellement bouclé lundi soir, sous la forme d'un prêt payant de 6 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire de 42 millions d'euros, le club du Rocher dispose en tout cas de liquidités. Reste désormais à se donner les moyens d'attirer ce joueur au profil technique intéressant, Yacine Brahimi ayant inscrit 9 buts dans le championnat portugais la saison dernière. Dernièrement, il avait fait part de sa décision de continuer avec son club, et avait même promis à son entraîneur de s'impliquer totalement dans le projet de ce dernier. Mais tout dépendra des offres émanant d'autres clubs, en ces derniers jours du mercato dans différents championnat européens. Les jours à venir apporteront les détails nécessaires dans cette affaire.