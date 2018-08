TOURNOI DE CINCINNATI DE TENNIS Djokovic qualifié pour le deuxième tour

Novak Djokovic a validé son ticket pour le deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati après sa victoire sur Steve Johnson (6-4, 7-6[4]). Djokovic, 10e mondial, a parfaitement usé de son service pour s'installer à sa guise dans le premier set (3 aces, 76% de premier service et 22/29 points gagnés au service). Le 33e mondial a fini par craquer et concéder un break qui lui faisait perdre le premier acte. Mené 3-0 dans la deuxième manche, les choses semblaient pliées pour l'Américain. Mais il ne s'est pas laissé faire, est revenu à 3-3 et a effacé sept balles de match jusqu'à pousser le Serbe au tie-break. Une huitième munition décisive s'est présentée pour Djokovic à 6-3, une nouvelle fois écartée (6-4), mais la neuvième a fini par être la bonne. Au deuxième tour, il rencontrera le Français Adrian Mannarino, qui a sorti Marco Cecchinato dimanche.