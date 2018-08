AS ROMA N'Zonzi arrive enfin

Officiellement transféré à l'AS Roma en échange d'un chèque de 26,66 millions d'euros (+4 millions d'euros de bonus), Steven N'Zonzi va découvrir le quatrième championnat de sa carrière après la Ligue 2, la Premier League et la Liga. Et visiblement, le milieu de terrain champion du monde est aux anges. «Je suis très heureux et satisfait d'être ici et d'être un joueur de la Roma. Je veux toujours m'améliorer, l'âge ne compte pas. La seule chose qui compte c'est de donner le meilleur de soi-même. J'espère apporter ma contribution au club à tous les niveaux, notamment grâce à mon expérience», a-t-il déclaré sur le site officiel de la Louve.