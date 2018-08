FC METZ Bernard Caïazzo encense Boulaya

Le président de l'AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo, a taclé sa cellule de recrutement et encensé l'attaquant algérien du FC Metz, Farid Boulaya, dans une déclaration à France Bleu Loire. Le dirigeant stéphanois a déclaré: «L'autre fois j'ai vu Boulaya qui fait gagner Metz alors qu'il jouait à Clermont à côté. Des fois je me dis mais comment on peut passer à côté d'un Boulaya qui est un joueur prodigieux? Il faut qu'on arrive à s'améliorer. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la Ligue 2 et qui sont performants ensuite en Ligue 1». Farid Boulaya est l'auteur d'un excellent début de saison avec le FC Metz en Ligue 2 française, l'Algérien a marqué deux buts et il a offert quatre passes décisives en seulement trois journées de championnat.