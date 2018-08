FENERBAHÇE Pas de LDC pour Slimani

Cette année, Islam Slimani ne pourra disputer la Champions League européenne. Et pour cause, sa nouvelle équipe, le Fenerbahçe a été éliminée au tour préliminaire face à son homologue du Portugal, le Benfica. Battus (1-0) au match-aller à Lisbonne, les joueurs de l'équipe turque n'ont pas réussi à renverser la vapeur lors du match-retour, mardi soir à Istanbul, se contentant d'un match nul (1-1).

Non qualifié par l'UEFA pour disputer cette rencontre, Islam Slimani a pris place en tribune.

Un véritable coup dure pour le vice-champion de Turquie ainsi que pour l'international algérien, qui espéraient tant y prendre part.