FORMULE 1 Fernando Alonso quittera en fin de saison

L'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 (2005, 2006) chez Renault, va arrêter de courir en F1 à la fin de la saison 2018, a annoncé mardi 14 août son écurie McLaren, dans un communiqué. «Nous respectons sa décision, même si nous sommes convaincus qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière», a réagi Zak Brown, le patron de McLaren, qui l'avait autorisé en 2017 à participer aux 500 Miles d'Indianapolis. Depuis début 2015, en 68 Grands Prix souvent frustrants, à cause d'un déficit chronique de performance avec le moteur Honda, et d'une cascade d'abandons, Alonso n'a plus jamais réussi à monter sur un podium de F1. Vainqueur en juin dernier des 24 Heures du Mans dans une Toyota hybride, et double vainqueur du GP de Monaco en 2006 et 2007, il ne lui manque plus que les 500 Miles d'Indianapolis pour conquérir la «triple couronne». Une victoire à Indianapolis lui permettrait de rejoindre l'Anglais Graham Hill au palmarès des pilotes les plus complets de l'histoire du sport automobile. Pour le remplacer chez McLaren, un autre Espagnol, Carlos Sainz Jr, très proche d'Alonso, est actuellement en pole position. Il va être remplacé la saison prochaine chez Renault par l'Australien Daniel Ricciardo.

Depuis cette annonce, beaucoup lui rendent de vibrants hommages. Mais Jody Scheckter, champion du monde de F1, n'a pas fait comme ses pairs. Il a préféré critiquer le pilote McLaren estimant notamment que beaucoup le surestiment. «J'aime penser à combien de championnats du monde quelqu'un a gagné. Vous pouvez évaluer les gens qui ont eu de la malchance ou de mauvaises voitures. Mais je pense que les gens surestiment Alonso. L'un de ses problèmes est qu'il semble contrarier ses équipes et toutes les personnes autour. Ce n'est pas comme ça qu'on remporte un championnat du monde. Vous devez travailler avec votre équipe. Alonso du même niveau que Schumacher? Pour moi, absolument pas. Schumacher doit être considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Alonso, je ne pense pas qu'il soit dans cette catégorie. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un bon pilote. C'est l'un des meilleurs pilotes actuellement», lâche Scheckter pour BBC Radio 5Live.