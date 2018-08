LA DÉLÉGATION DU MCA DEPUIS HIER AU MAROC La récupération préoccupe Casoni

Tout juste après avoir pris part au match de la première journée du championnat face au Paradou, et ce semi-échec (1-1), les joueurs du MC Alger se doivent vite de tourner la page pour se consacrer au match de ce samedi face aux Marocains du Difâa Jadida.

Ce match comptant pour la 5e journée de la Champion's League africaine sera d'une extrême importance pour les Mouloudéens, condamnés à l'emporter pour garder leur destin entre les mains, quant à une qualification au prochain tour.

Cet enchaînement de rencontres fait que le staff technique, conduit par le Français Bernard Casoni, craint au plus haut point le volet de récupération, sachant que son équipe est depuis la mi-juillet en plein dans la compétition officielle. Et ce n'est pas seulement cet enchaînement de rencontres qui fait craindre le pire au staff technique, mais c'est surtout ces très longs périples, en Afrique ou encore au Moyen-Orient, en LDC et en Coupe arabe.

Tout cela fait que les joueurs se sentent déjà épuisés, ce qui risque de se répercuter négativement sur leur rendement, dans une rencontre où la défaite est interdite.

Casoni n'a pas manqué de faire savoir que le plus important à ce moment, c'est d'assurer une bonne récupération et faire le nécessaire pour essayer d'avoir des joueurs prêts et disponibles pour la rencontre de ce samedi. Dans cette optique, le coach va faire attention et le fait d'avoir ménagé certains cadres face au PAC a été, finalement, une bonne idée malgré les critiques des supporters.

Pour sa part, le staff médical ainsi que le préparateur physique n'ont pas manqué de prendre les choses en main.

Un programme spécifique sera appliqué pour faire avancer les choses dans le bon sens et faire en sorte à ce que les joueurs soient prêts samedi. Et cela a débuté, déjà, hier avec cette première séance effectuée sur place, dans la soirée à l'hôtel Bolman. «Tout le monde sait que la rencontre sera très difficiles, face à une équipe qui pratique du beau football. Nous allons essayer de faire avancer les choses. On n'aura pas vraiment le choix sauf que de l'emporter. S'agissant de la récupération, il faut savoir que ça n'a pas été facile pour nous.

Néanmoins, on doit faire avec les moyens du bord. C'est ce qui explique le fait qu'on a laissé certains joueurs au repos face au PAC, et qui sont prêts à reprendre la compétition à partir de ce samedi», a déclaré Casoni, qui ajoutera: «Malgré la difficulté du match, on peut faire un bon coup comme on l'avait fait au Bahreïn».

Casoni croise les doigts et espère récupérer son latéral droit, Abderrahmane Hachoud, pour ce match. Ce dernier avait cédé sa place face au PAC au bout d'une demi-heure de jeu en raison d'une blessure. Il est, actuellement, en train de monter une course contre la montre pour effectuer son retour et pouvoir tenir sa place ce samedi. Interrogé peu avant le départ de l'équipe, hier, le joueur a fait savoir qu'il n'a rien de méchant et qu'il sera fort probablement prêt à tenir sa place. «Le plus important pour moi, c'est de faire les efforts qu'il faut pour récupérer ma place», a-t-il fait savoir.