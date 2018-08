MANCHESTER UNITED Zidane veut entraîner les Red Devils

Dans son édition d'hier, L'Équipe révèle que Zinedine Zidane, sans contrat depuis son départ du Real Madrid, aimerait entraîner en Premier League et prendre la place de José Mourinho à Manchester United.

«Comme a dit le président, j'ai pris la décision de ne pas poursuivre ma carrière d'entraîneur du Real Madrid. J'ai parlé avec lui pour lui expliquer ce que je pensais. C'est le moment pour tous. Pour moi, l'effectif, le groupe. Je sais que c'est bizarre, mais c'est important. Je devais faire ça pour tous. Ce que je pense c'est que cette équipe doit continuer à gagner et a besoin d'un changement.

Après trois ans, elle a besoin d'un autre discours, d'une autre méthodologie. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. J'aime vraiment ce club, mais aussi le président qui m'a donné l'opportunité de venir jouer ici. Je l'en remercierais toute ma vie. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est l'heure de changer», avançait Zinedine Zidane le 31 mai dernier aux côtés de Florentino Perez, lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Car exceptionnelle, cela l'a bien été. Après deux ans et demi sur le banc des Merengues (et trois Ligues des Champions remportées notamment), l'entraîneur français a décidé de claquer la porte. Pour autant, l'ancien joueur de la Juventus n'a pas annoncé qu'il allait prendre une année sabbatique et reste, selon les informations de L'Équipe très attentif au marché des entraîneurs. D'ailleurs, ZZ aurait une préférence pour son prochain projet de technicien. Toujours selon le quotidien, plus que l'Italie, ce serait l'Angleterre et la Premier League qui auraient ses faveurs. Le Champion du monde 1998 aurait même un club bien en tête pour poursuivre sa carrière d'entraîneur déjà très riche en termes de palmarès. Cette formation? Manchester United. Car la situation chez les Red Devils est loin d'être simple. Le mercato a encore plus (si c'était possible) fragilisé les relations entre José Mourinho et ses dirigeants. Si le poste n'est pas vacant, il est probable que le Portugais, qui entame sa troisième saison, ne soit plus là la saison prochaine et alors, Zidane pourrait jouer sa carte, lui qui est très demandé sur le marché des transferts, comme cela est bien évidemment compréhensible. Reste à savoir si le Français, installé dans la capitale madrilène avec sa famille depuis 2001, pourra prendre la décision de quitter Madrid et alors connaître sa toute première expérience outre-Manche.



Son contrat expire en 2019

David De Gea va prolonger

Alors que des rumeurs faisaient état d'une éventuelle prolongation de contrat de David De Gea (27 ans) avec Manchester United, cela devrait se confirmer dans les prochaines heures. Selon Sky Sports, les Red Devils sont confiants sur ce dossier. Le gardien international espagnol (33 sélections) signera un nouveau bail à long terme. Depuis 2015, il a souvent été annoncé du côté du Real Madrid, notamment cet été. La récente signature de Thibaut Courtois dans la capitale espagnole a rendu plus optimistes les dirigeants mancuniens sur ce dossier. Le contrat de De Gea expire en juin 2019, avec une année supplémentaire en option que le club peut activer.