MARATHON L'Ethiopie demande à Lilesa de rentrer au pays

L'Ethiopie a demandé au marathonien Feyisa Lilesa, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, de rentrer dans son pays, en lui promettant même d'être «accueilli en héros» dans une lettre ouverte publiée mardi. Lilesa, 28 ans, vit en exil aux Etats-Unis, à Flagstaff (Arizona), de sa propre initiative, depuis 2016. A Rio, il avait symboliquement croisé les poignets en passant la ligne d'arrivée du marathon olympique pour protester contre la «répression brutale» de son ethnie, les Oromos, majoritaires dans le sud du pays. Le Comité olympique et la fédération d'athlétisme ont cosigné cette lettre ouverte où ils demandent que Lilesa reprenne sa carrière dans et pour son pays. «L'athlète Feyisa Lilesa a obtenu de très beaux résultats aux Jeux de Rio et dans d'autres compétitions, ce qui a permis au drapeau éthiopien d'être hissé très haut», écrivent-ils dans cette lettre. «Nous voulons que Lilesa revienne dans son pays natal pour reprendre sa carrière. A son retour, nous sommes prêts à l'accueillir en héros», ajoutent la Fédération et le Comité olympique éthiopiens.