NABIL BENTALEB, MILIEU DE TERRAIN DE SCHALKE "J'ai beaucoup appris de mes erreurs"

Dans un long entretien au média Allemand Spox, Nabil Bentaleb est revenu sur son parcours professionnel tout en clarifiant sa situation avec Schalke.

Bentaleb a déclaré lors de cet interview qu'il n'était pas content de sa situation la saison dernière et qu'il comprend l'agacement de son entraîneur et des dirigeants qui l'ont sévèrement critiqué.

L'ancien joueur de Tottenham a souligné que cette situation a été difficile à vivre pour lui mais que le point positif c'est qu'il avait appris à devenir patient. «Au début ce n'était pas une situation facile pour moi de rester sur le banc ou de ne pas figurer sur la feuille du match, mais après, cela m'a rendu plus fort et j'ai appris de mes erreurs et je peux vous assurer que quelle que soit ma place dans l'effectif, que je joue titulaire ou que je sois le banc, je suis à 200% de mes capacités et je me bats pour obtenir ma place. Sur ce sujet, personne ne peut plus me critiquer.»

Le milieu international algérien a rajouté: «Je ne suis pas un gars qui abandonne, mon but est de jouer et donc de gagner ma place (...) J'ai pris cette situation de remplaçant comme un test et j'ai bien fait de le faire, car après cette phase difficile, j'étais de retour dans l'effectif et j'ai disputé des matchs, même si l'équipe avait déjà réussi sans moi. Je pense que j'avais besoin de cette expérience pour faire un pas en avant.

La saison dernière était bonne pour nous collectivement, car nous avons atteint notre objectif, mais aussi individuellement car j'ai beaucoup appris.» S'il est discret sur les réseaux sociaux contrairement à d'autres footballeurs, Nabil Bentaleb a indiqué que son éducation ne lui permet pas de partager des trucs personnels sur les réseaux sociaux et qu'il est une personne normale. «Je n'ai rien contre les personnes qui font ça, mais moi je n'ai pas été éduqué pour partager ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de simple et parfois les gens quand ils me connaissent constate un décalage entre mon comportement de battant sur le terrain et celui très calme de la vie quotidienne. Pour moi, c'est important de rester une personne normale et à chaque fois que je pars à Lille je fais le tour de la région et je dîne avec mes amis d'enfance dans des restaurants simples, pour eux je suis juste Nabil et pas Nabil le footballeur.»