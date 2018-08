US ORLÉANS Ziani buteur en coupe de la Ligue

L'ancien international algérien, Karim Ziani, a contribué à la victoire de son équipe, US Orléans, face à AS Béziers, mardi, en coupe de la Ligue au stade de La Source. Le milieu de terrain (35 ans) a inscrit le seul but de son équipe sur un penalty transformé à la 78' pour arracher les prolongations à l'AS Béziers. La partie s'est soldée par la victoire des coéquipiers à Ziani après la séance des tirs au but. Les Orléanais affronteront Nancy au deuxième tour de la compétition le 28 août prochain. Karim Ziani évolue à l'US Orléans en Ligue 2 française depuis deux ans, l'ancien capitaine des Verts a pris part à 68 rencontres et offert 10 buts à son équipe.