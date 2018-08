EQUIPE NATIONALE Belmadi en conférence de presse ce samedi

Par Mohamed BENHAMLA -

Le nouveau sélectionneur national, Djamel Belmadi, animera une conférence de presse ce samedi à partir de 15h, au CTN de Sidi Moussa, plus précisément à l'amphithéâtre «Omar Kezzal», selon un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF), hier.

La même source a ajouté que le successeur de Rabah Madjer arrivera à Alger le jour-même, en fin de matinée.

«Les photographes et les cameramen sont autorisés à prendre des photos et des images du nouveau sélectionneur à la sortie du salon d'honneur de l'aéroport Houari-Boumediene d'Alger», lit-on dans ledit communiqué, où la FAF ajoute qu'«aucune déclaration ne sera faite par le nouveau sélectionneur avant la conférence de presse».