LIGUE 1 - 2E JOURNÉE : MOB - JSK DERBY SHOW

Par Kamel BOUDJADI -

Le stade de l'Union maghrébine de Béjaïa vibrera demain au rythme d'un chaud derby de la Kabylie, lorsque le MOB recevra la JSK pour le compte de la seconde journée du championnat de Ligue 1.

La bataille pour les trois points sera rude pour les deux équipes qui ne voudront en aucun cas rater cette deuxième sortie. Pour les gars de la JSK, la rencontre est incontestablement une chance de se racheter après une première confrontation ratée à tous points de vue face à la JSS à domicile (0-0). Pour les Crabes, ils ne laisseront certainement pas cette occasion de jouer sur leur propre terrain afin de confirmer le bon départ couronné d'une victoire à l'extérieur, face à l'O Médéa (2-4). L'enjeu est très important.

Aussi, cette explication entre deux techniciens français se fera sur le terrain, mais surtout sur les bancs. Le meilleur tacticien l'emportera. Et c'est justement là que réside la différence. Franck Dumas, coach de la JSK, n'ignore certainement pas les points faibles de son équipe, que son compatriote Alain Michel exploitera à fond.

Il s'agit incontestablement du manque d'homogénéité dans le jeu des Canaris. Les joueurs, en majorité recrutés durant le mercato estival, trouveront encore des difficultés à coordonner le jeu. Le recrutement massif est la principale difficulté que rencontre Dumas car les joueurs mettront encore quelques semaines pour retrouver l'esprit de groupe. Cette entrave est plus difficile à surmonter d'autant plus que beaucoup de ces nouvelles recrues ne sont pas encore qualifiées pour jouer à cause des certificats internationaux de transfert.

A l'évidence, les joueurs du MOB partent avec l'avantage psychologique pour deux bonnes raisons. La première est qu'ils ont lavantage du terrain et du public car ils joueront à domicile. La deuxième bonne raison est qu'ils partent déjà avec un esprit de vainqueur grâce au retour de Médéa avec les trois points de la victoire. Deux avantages que le technicien français Alain Michel utilisera afin de booster ses poulains contrairement à Dumas qui devra puiser du moral à partir du nul concédé à Tizi-Ouzou face à la JSS. La tâche sera difficile, mais pas impossible pour les Canaris qui devront tout faire pour éviter le retour à la cage du jeu pour le maintien. Le derby sera donc chaud et les supporters espèrent se régaler d'un bon spectacle à la hauteur de ces deux prestigieux clubs de la Kabylie. Ce derby est par essence une confrontation particulière. Les trois points sont très importants pour les deux équipes. Les locaux auront ainsi l'avantage de se propulser en tête du championnat avec un stock de six points alors que les visiteurs iront pour se racheter et renforcer leur réserve de points déjà maigre.

Par ailleurs, notons qu'hier dans l'après-midi, la direction de la JSK était encore mobilisée pour que les éléments clés de son effectif soient prêts à descendre dans l'arène. Le compartiment offensif a été amputé de son fer de lance, Fiston Abdulrahman, qui n'a pas pu être aligné à cause du retard pris par son CIT (Certificat international de transfert). La JSK souffre aussi de la faiblesse de son milieu de terrain après le départ d'El Moueden et la libération de Thiam. Franck Dumas n'a pas le grand choix car ne disposant que de Boukhenchouche pour ce compartiment. L'on attend déjà le mercato d'hiver pour corriger cette erreur monumentale de la campagne de recrutement estivale.