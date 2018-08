APRÈS LA FIN DU CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE PARA-POWERLIFTING Place aux Jeux paralympiques de 2020

L'Algérie a terminé troisième au classement du dernier championnat d'Afrique

Juste après la dernière édition des JP de Rio-2016, le Comité international paralympique (IPC) avait élaboré des critères et un itinéraire de qualification aux JP de Tokyo-2020 pour toutes les disciplines inscrites au programme final.

Le championnat d'Afrique de para-powerlifting (haltérophilie pour handicapés), organisé par l'Algérie du 10 au 12 août, est une «étape obligatoire» pour la qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, a indiqué le délégué technique de la World para-powerlifting (WPP), le Libyen Fathi Ali Lashehab. Selon ce dernier, des exceptions peuvent toutefois être faites à des athlètes dont le cas sera étudié par la suite par le bureau exécutif de la WPP. Juste après la dernière édition des JP de Rio-2016, le Comité international paralympique (IPC) avait élaboré des critères et un itinéraire de qualification aux JP de Tokyo-2020 pour toutes les disciplines inscrites au programme final. Pour ce qui est du para-powerlifting, tous les athlètes étaient tenus de prendre part au Championnat du monde de la discipline au Mexique en 2017, première compétition post-Rio. En 2018, chaque athlète devra enchaîner avec une participation obligatoire au championnat de son continent, avant de conclure son parcours avec le Championnat du monde-2019 au Kazakhstan. «Une fois ces compétitions terminées, le classement final des athlètes sera arrêté en février 2019 et les qualifiés par quota - environ 120 dans les deux sexes - seront connus et désignés pour prendre part au tournoi de para-powerlifting à Tokyo», a expliqué le délégué technique de la WPP, d'où l'importance de la compétition africaine que l'Algérie a organisée. Le rendez-vous d'Alger, le second continental après le Championnats d'Europe Open à Berck-Sur-Mer (France) en mai dernier, a drainé un total de 86 athlètes de 15 pays, en l'occurrence Algérie, Egypte, Nigeria, Cameroun, Libye, Côte d'Ivoire, Maroc, Mali, Ouganda, Gambie, Tunisie, Bénin, Togo, Sierra Leone et Liberia. À partir de là, la Fédération algérienne handisport (FAH) se devait de relever plusieurs défis dont la maîtrise de l'organisation technique et logistique de l'événement, en présence d'observateurs et de délégués de la WPP. Le superviseur principal du Championnat d'Afrique d'Alger a relevé, par ailleurs, le manque de cadres de grade supérieur (entraîneurs, arbitres...) en para-powerlifting, «ce qui peut gêner le développement de la discipline au niveau local et ne permet pas aux athlètes d'atteindre un haut niveau». «En marge du rendez-vous africain, il y a eu deux stages pour entraîneurs et arbitres.

On a enregistré avec satisfaction l'obtention de certains arbitres du grade international 1er degré, lesquels pourront ensuite postuler au grade supérieur.

C'est un acquis pour le handisport algérien, mais la FAH doit oeuvrer à doubler ce chiffre pour atteindre un nombre suffisant de cadres lui permettant de relever le défi d'organiser de grands événements». L'ancien secrétaire général de la Fédération libyenne de powerlifting, a souhaité, à la fin, que la FAH, avec l'aide de sa tutelle, puisse mettre en place et développer, pour le prochain cycle olympique (2021-2024), «une stratégie axée sur la formation de cadres en handisport dans plusieurs spécialités et qui constituent un véritable capital permettant aux athlètes de s'affirmer au plus haut niveau (...) L'Algérie en est capable».