COUPE DE LA CAF : LONG PÉRIPLE ET EFFECTIF AMOINDRI L'USMA en Tanzanie pour la qualification

Par Mohamed BENHAMLA -

Les Rouge et Noir veulent continuer sur leur lancée

Pour son premier match en championnat de cette saison, l'USM Alger n'a pas fait dans le détail en s'imposant, mardi soir, face au DRB Tadjenanet, au stade Omar-Hamadi de Bologhine (3-1).

Sur le rectangle vert, les Usmistes étaient largement meilleurs que leurs adversaires de la soirée, malgré cette ouverture du score surprenante de ces derniers, par l'entremise de Demane (9').

Les Rouge et Noir ont su garder leur concentration ne versant pas dans la précipitation. Chose qui leur a permis de trouver le chemin des filets à trois reprises, grâce à Abderrahmane Meziane (48'), Prince Ibara (71') et Zakaria Benchaâ (83'). Ils ont, surtout, montré un potentiel énorme et des atouts offensifs redoutables, ajouter à cela le coaching souvent gagnant du technicien français, Thierry Froger. Ce dernier, et depuis son arrivée, intervient au très bon moment, chaque fois, avec ces changements au sein de l'effectif, mais aussi dans le système de jeu. Il met en place une tactique de départ, avec laquelle il débute la partie, avant de la changer en fonction de celle adoptée par l'adversaire. Et pour ce faire, il faut que le coach étudie bien le jeu de l'adversaire pour exploiter ses points faibles et réduire à néant ses points forts. Chose que semble maîtriser parfaitement Froger, le prouvant déjà depuis quatre matchs, en championnat, coupe de la CAF et Coupe arabe. Mais le coach ne cherche pas à accaparer, seul, le mérite de ces résultats, puisqu'il tient, chaque fois, à rendre hommage aux joueurs, qui appliquent ses consignes à la lettre, mais aussi aux supporters qui ne ménagent aucun effort pour rester unis autour de leur équipe. Il y a aussi cet esprit de groupe instauré par le coach qui fait que la concurrence est, certes, rude à différents postes, mais sans pour autant que cela influe sur le groupe, qui doit rester soudé. Preuve en est, lorsque Zakaria Benchaâ a inscrit le troisième but face au DRBT, il est allé directement vers le banc de touche, où il a pris dans ses bras Moahamed Amine Hamia, son concurrent direct en pointe de l'attaque. Hier après-midi, l'équipe algéroise a pris le vol en direction de la Tanzanie, pour disputer le match de la cinquième journée de la coupe de la Confédération africaine face à la formation locale, Young Africans.

Le voyage s'est fait à bord d'un vol régulier via Doha, où la délégation algéroise était attendue hier en fin de soirée. Elle poursuivra son chemin ce matin vers Dar Es Salam.

Un long périple attend, faut-il le dire, le représentant algérien dans cette compétition, mais les joueurs sont unanimes à dire que cela ne diminuera en rien de leur ambition de réaliser l'exploit, dimanche à 17h, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition continentale. Dans ce match, Froger devra faire une gymnastique afin de composer son onze de départ. Cela en raison des défections à la pelle que l'équipe enregistrera. Smaïl Mansouri, Mohamed Benyahia, Mohamed Benkhemassa, Oussama Chita et Rafik Bouderbal, sont suspendus par la CAF alors que Mohamed Amine Hamia ne pourra faire le déplacement en raison dune blessure qui l'a, d'ailleurs, contraint de faire l'impasse sur le match de championnat face au DRBT.